موجة حارة على محافظات الرايس والنباه وبدر وينبع وينبع النخل

محمد بن مسعود - الدمام - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم من موجة طقس حارة على محافظات الرايس والنباه وبدر وينبع وينبع النخل .

وأوضح المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 11 صباحا تستمر حتى الساعة الـ 5 مساء .