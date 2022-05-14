شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: عاصفة تؤدي لشبه انعدام الرؤية على الرياض والشرقية عاجل والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها أكثر من 45كم/ساعة مما تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جنوب المملكة وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة, كما يستمر ارتفاع درجات الحرارة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك وتكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية تتحول جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر وربع على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.