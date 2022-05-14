محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض تعلن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن طرح وظائف إدارية شاغرة للعمل بمجال الدعم الإداري والسكرتارية (للجنسين)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: المسمى الوظيفي: – مساعد إداري ثالث. المتطلبات: – درجة البكالوريوس في تخصصات إدارية ذات الصلة. أخبار قد تهمك – خبرة عملية لا تقل عن عام واحد أو تدريب بعد التخرج. – مهارات الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس. للتقديم : اضغط هنا

كانت هذه تفاصيل خبر تعلن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.