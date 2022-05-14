غرامة 200 ألف ريال والسجن عقوبة تكسير مجسمات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف المحامي والمستشار القانوني، بندر العمودي، عن العقوبات المنتظرة على من شارك في تكسير المجسمات الجمالية في ممشى تم افتتاحه قبل شهر في مكة المكرمة

وأضاف في تصريحات لبرنامج “سيدتي”، المذاع على قناة روتانا خليجية، أن نظام حماية الممتلكات العامة يقر بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على عامين والغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال وإصلاح الأضرار

وأكد أن العقوبة تشمل إصلاح الأضرار ونشر الأحكام القضائية على نفقة المخالف، داعيًا الجميع إلى المشاركة في حملات التوعية المجتمعية