روسيا ستقطع الكهرباء عن فنلندا والأخيرة ترد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قالت روسيا إنها ستعلق إمدادات الكهرباء إلى فنلندا بداية من غدًا السبت 14 مايو أيار، وذلك مع تصاعد التوترات بشأن محاولة فنلندا الإنضمام لحلف شمال الأطلسي في أعقاب صراع روسيا مع أوكرانيا

وألقت شركة RAO Nordic، وهي شركة تابعة لشركة الطاقة الحكومية الروسية والتي تبيع الكهرباء باللوم في التعليق على عدم تلقي مدفوعات مقابل الكهرباء المباعة في مايو أيار، وقالت إنها نتيجة لذلك لم تعد قادرة على دفع المزيد من الكهرباء من روسيا

وقال RAO Nordic: “هذا الوضع استثنائي وحدث لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا من تاريخنا التجاري”

من جهة أخرى، قالت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الفنلندية إنها ستكون قادرة على الاستغناء عن الكهرباء الروسية

وقال مدير التخطيط التشغيلي في Fingrid وهي شركة كهرباء فنلندية، “نحن مستعدون لذلك ولن يكون الأمر صعبًا، يمكننا الاكتفاء ببعض الواردات من السويد والنرويج، فأقل بقليل من 10% فقط من الكهرباء المستهلكة في فنلندا تأتي من روسيا”

جاء الإعلان عن قطع إمدادات الكهرباء بعد يوم واحد من إعلان قادة فنلندا أن بلادهم يجب أن تتقدم للانضمام إلى الناتو “دون تأخير”، وهو تغيير هائل في سياسة الدولة الواقعة بالقرب من الحدود الروسية

وحذر الكرملين من أن روسيا ستنظر “بالتأكيد” إلى عضوية فنلندا على أنه تهديد، في حين قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو “ستضطر إلى اتخاذ خطوات متبادلة، عسكرية وفنية وغيرها، لمواجهة التهديدات الناتجة”