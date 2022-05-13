اخبار الخليج – 633 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 525 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة الموافق 13 مايو 2022، أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 3773 فحصاً، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 9775981 فحصاً.

كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 633 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 5695 حالة، وبلغ عدد المتعافين اليوم 525 حالة، لبيلغ إجمالي المتعافين 569221. والحالات القائمة بالمستشفى بلغت 17 حالة.. و4 حالات تحت العناية ، وبلغ اجمالي الوفيات 1479 حالة وفاة.