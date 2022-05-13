رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعلن موعد لعب مباراة الاتحاد والهلال

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في خبر عاجل منذ قليل، تحديد موعد مباراة الاتحاد والهلال. وقررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لعب مباراة الاتحاد والهلال الإثنين 23 مايو.

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