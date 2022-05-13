«بشرى الإرياني»: المملكة تبذل جهوداً دؤوبة لحل أزمات المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

قالت الدبلوماسية اليمنية بشرى الإرياني، إن المملكة تعتبر من أهم مراكز الثقل الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط ، نظرا للمكانة الروحية لها، وحيوية دورها في دعم الاستقرار الإقليمي وتسوية بؤر الصراعات الإقليمية خاصة في اليمن في إطار مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت “الإرياني”، في تصريحات خاصة لـ “المناطق” أن الركيزة الأساسية في تحقيق أهداف السياسة الخارجية السعودية تمحورت حول تعزيز التضامن بين الدول العربية، لا سيما من خلال الحلقة الخليجية وقد حققت هذه المعادلة في العقدين الماضيين قدرا من الفاعلية في الحفاظ على استقرار الأوضاع الإقليمية وتبديد مصادر الخطر فيما يتعلق بالملفات والقضايا الرئيسية في المنطقة.

وأشارت “الدبلوماسية اليمنية” إلى أن الدبلوماسية السعودية ذات طابع رزين تقوم على تحليل عميق ودقيق لمسار الأحداث في الدائرة العربية والدولية، وكذلك قدرتها على استشراف المستقبل وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوزه ومنع تكراره، كما تقود المملكة جهوداً دؤوبة من خلال إيجاد أرضية عربية مشتركة ذات أهداف محددة ومتوافقة حتى تتمكن المنطقة من الخروج من هذه الأزمات العاصفة، مشيرةً إلى مواقف المملكة الثابتة في دعم الدول العربية وتعزيز مكانتها الدولية من خلال تعزيز التضامن، وتسخر أدواتها لخدمة الإخوة والإنسانية أيضًا.

وشددت “الإريان ” أن السياسة الخارجية السعودية حرصت في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله – على تحقيق هدف رئيسي يتمثل في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتحييد تأثير الأزمات الإقليمية على المصالح العليا للشعوب العربية والإسلامية، من خلال شراكة إقليمية ودولية تهدف إلى تحقيق درجة من التسلسل الهرمي والاستمرارية في العلاقات الإقليمية، والبحث عن حلول للأزمات القائمة بالوسائل السلمية.