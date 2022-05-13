5 أسباب تدفع المرأة الحامل للمتابعة الدورية مع طبيب (إنفوجراف)

محمد بن مسعود - الدمام -

أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أهمية الزيارات الدورية المنتظمة من قبل الحامل للطبيب أثناء الحمل، إذ أنها تُساعد على تخطي المشاكل الصحية “وتتيح لكِ متابعة صحة جنينك ونموه”.

وفي إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، أوضحت الوزارة أن زيارة الطبيب ضرورة للعناية بصحة الجنين، والأم، ولتجنب التعرض للسلوكيات الضارة والسموم المؤثرة على الحمل، ولاتخاذ الإجراءات المبكرة والحلول التي “تتجاوزين بها مشكلات الحمل”.

وبينت أن أهمية الزيارة تكمن أيضا في تقليل فرص حدوث مشكلات الحمل المؤثرة على الأم والجنين، وللتحدث مع الطبيب حول الأشياء التي يمكن القيام بها لتأسيس حياة صحية للطفل.