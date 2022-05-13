محمد بن مسعود - الدمام -
أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أهمية الزيارات الدورية المنتظمة من قبل الحامل للطبيب أثناء الحمل، إذ أنها تُساعد على تخطي المشاكل الصحية “وتتيح لكِ متابعة صحة جنينك ونموه”.
وفي إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، أوضحت الوزارة أن زيارة الطبيب ضرورة للعناية بصحة الجنين، والأم، ولتجنب التعرض للسلوكيات الضارة والسموم المؤثرة على الحمل، ولاتخاذ الإجراءات المبكرة والحلول التي “تتجاوزين بها مشكلات الحمل”.
وبينت أن أهمية الزيارة تكمن أيضا في تقليل فرص حدوث مشكلات الحمل المؤثرة على الأم والجنين، وللتحدث مع الطبيب حول الأشياء التي يمكن القيام بها لتأسيس حياة صحية للطفل.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر 5 أسباب تدفع المرأة الحامل للمتابعة الدورية مع طبيب (إنفوجراف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.