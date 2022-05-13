شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: فقدنا اليوم الشيخ خليفة الذي كرس حياته لخدمة شعبه ورفعة دولته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عبر حسابه الرسمي على تويتر: ‏"فقدنا اليوم أخي العزيز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله - الذي كرَّس حياته لخدمة شعبه، ورفعة دولته، وإننا ونحن نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الراحل، نسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لشعبه وأمته".