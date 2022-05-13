حداد رسمي في البرازيل 3 أيام على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت البرازيل اليوم الجمعة، الحداد الرسمي لثلاثة أيام على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أعلن الرئيس جايير مسيس بولسونار، رئيس جمهورية البرازيل والحداد الرسمي في جميع أنحاء البرازيل، لمدة ثلاثة أيام ، اعتبارا من اليوم حدادا على فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه الله” .

وجاء في مرسوم أصدره الرئيس جايير مسيس بولسونارو: “يعلن الحداد الرسمي في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم، كعلامة حزن على وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الجمعة أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان توفي عن عمر 73 عاما.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة عن فترة حداد لمدة 40 يومًا وتعليقًا للعمل لمدة ثلاثة أيام في جميع الوزارات والقطاع الخاص اعتبارًا من يوم الجمعة، بما في ذلك رفع الأعلام على نصف الموظفين، وخلف الشيخ خليفة والده ومؤسس الإمارات الشيخ زايد عام 2004.