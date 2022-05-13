حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع حال انتهاء صلاحية عقد الإيجار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكد حساب المواطن أنه في حال شارف المستند المرفق على الانتهاء لا بد من التوجه إلى البوابة الإلكترونية (إدارة المرفقات) وإرفاق عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية) باسم المتقدم بالطلب وفي حال انتهاء المستند السابق يلزمك حذفه حتى لا يؤثر ذلك على الأهلية والاستحقاق.

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.