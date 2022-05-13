محمد بن مسعود - الدمام - مشروب ساخن وشهير يُسبب العديد من الأمراض منها اضطرابات في الجهاز الهضمي وانخفاض مستوى السكر في الدم

يميل الأشخاص عموماً إلى تناول المشروبات الساخنة في فصل الشتاء، ومن بين تلك المشروبات يختار الكثير من الأشخاص الليمون والكمون، ظناً منهم أنهم يحصلون بذلك على كميات إضافية من فيتامين C الذي يُعزز جهاز المناعة، وبشكل خاص ضد الزكام. إلا أن مشروب الليمون والكمون يُسبب العديد من الأضرار في حال الإفراط في تناوله على الريق، لذلك يجب توخي الحذر لتفادي هذه الأضرار. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً أضرار الليمون والكمون على الريق: 1. مشاكل في المعدة، على رأسها القرحة. 2. اضطراباتٌ في الجهاز الهضمي، وتهيّج في المعدة. 3. انخفاض مستوى السكر في الدم، لذلك يحذر من تناوله مع الأدوية الخاصة بمرض السكري. 4. انخفاض كمية الحليب لدى النساء المرضعات.

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