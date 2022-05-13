محمد بن زايد يتقبل تعازي حكام الإمارات في وفاة الشيخ خليفة غداً السبت

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي سيستقبل تعازي أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في فقيد دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه الله” يوم غد السبت في قصر المشرف.

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