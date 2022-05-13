واشنطن «منزعجة» من أعمال العنف التي رافقت جنازة شيرين أبو عاقلة

محمد بن مسعود - الدمام - عبرت واشنطن، اليوم الجمعة، عن انزعاجها من مشاهد العنف التي رافقت جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، عن انزعاجها الكبير من أعمال العنف التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية خلال جنازة شيرين أبو عاقلة.

وقالت: «لقد رأينا جميعا تلك الصور، ومن الواضح أنها مزعجة للغاية»، مضيفة: «نأسف لاقتحام ما كان ينبغي أن يكون مسيرة سلمية».