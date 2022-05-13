ضبط 6 مخالفين لدخولهم منطقة محمية بغرض الصيد في تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لدخولهم منطقة محمية دون التصريح والصيد في أماكن محظورة بمحمية الطبيق في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بمنطقة تبوك، بحوزتهم (18) كائنًا فطريًا مصيدًا، وسلاح هوائي، و(28) ذخيرة، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي، أن عقوبة دخول المناطق المحمية دون تصريح (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد في الأماكن المحظورة غرامة (5) آلاف ريال، وسيتم تحديد عقوبة المصيد حسب نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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