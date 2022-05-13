ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك الأردن اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفياً اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وقد اطمأن جلالة ملك الأردن على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً المولى عز وجل لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والعافية.
وقد عبر سمو ولي العهد عن الشكر لجلالة ملك الأردن على مشاعره الأخوية الصادقة.
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