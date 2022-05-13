اخبار دوليه – ولي العهد السعودي يعزي محمد بن زايد بوفاة الشيخ خليفة

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً اليوم، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب ولي العهد خلال الاتصال عن العزاء والمواساة للشيخ محمد بن زايد في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

فيما عبر ولي عهد أبوظبي عن الشكر والتقدير لولي العهد على عزائه ومواساته لهم في الفقيد، وفق ما نقلته «واس».

محمد بن سلمان يعزي مستشار الأمن الوطني الإماراتي

كما أجرى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب ولي العهد خلال الاتصال عن العزاء والمواساة لسموه في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

فيما عبر مستشار الأمن الوطني الإماراتي عن الشكر والتقدير لولي العهد على عزائه ومواساته لهم في الفقيد.

السعودية وشعبها يشاطرون الأشقاء في الإمارات أحزانهم

وكان الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أعربا عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم.

كما أكد الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان في بيان نشره الديوان الملكي، اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاطرون الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أحزانهم، في هذا المصاب الجلل، داعين الله أن يديم على الإمارات الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

حداد لمدة 40 يوماً

يذكر أن الإمارات كانت أعلنت، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.

وكتبت وزارة شؤون الرئاسة على حسابها في تويتر: «ننعى إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم 13 مايو».