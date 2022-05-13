أداء صلاة الغائب في الحرمين الشريفين على الشيخ خليفة بن زايد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أدى المصلون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عقب صلاة العشاء اليوم، صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – رحمه الله – . وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية. أخبار قد تهمك

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