شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ولي العهد يعزي هاتفيًا ولي عهد أبوظبي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب سمو ولي العهد خلال الاتصال عن العزاء والمواساة لسموه في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

فيما عبر سمو ولي عهد أبوظبي عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على عزائه وموساته لهم في الفقيد ـ رحمه الله ـ.