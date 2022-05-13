اخبار الخليج – بالصور.. البحرين تنكس الأعلام حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مملكة البحرين الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في المملكة لمدة ثلاثة أيام حدادًا على روح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. ونعى الديوان الملكي رئيس دولة الإمارات العربية الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها.

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