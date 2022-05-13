“الثقافة” تعلن تعليق الفعاليات الثقافية لمدة 3 أيام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض بناء على التوجيه الكريم؛ أعلنت وزارة الثقافة عن تعليق الفعاليات الثقافية اعتباراً من اليوم وحتى يوم الإثنين 16 مايو 2022، وذلك نظراً لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

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