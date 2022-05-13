ولي العهد يعزي هاتفياً مستشار الأمن الوطني الإماراتي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب سمو ولي العهد خلال الاتصال عن العزاء والمواساة لسموه في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ـ رحمه الله ـ، راجياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
فيما عبر سمو مستشار الأمن الوطني الإماراتي عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على عزائه وموساته لهم في الفقيد ـ رحمه الله ـ.
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