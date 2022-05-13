أداء صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد في مساجد الإمارات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أدى المصلون بعد صلاة المغرب اليوم الجمعة صلاة الجنازة على الراحل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على أن تقام صلاة الغائب على روحه في جميع مساجد الدولة.

وأدى الصلاة على الفقيد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والشيوخ.

وكانت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية نعت اليوم (الجمعة)، رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، معلنة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً وتعطيل العمل 3 أيام اعتباراً من اليوم.

كما نعى عدد كبير من قادة ورؤساء دول العالم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في حين أعلن عدد من الدول عن الحداد العام وتنكيس أعلامها.