اخبار دوليه – السعودية.. إقامة صلاة الغائب على الشيخ خليفة بالحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإقامة صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعد صلاة العشاء اليوم الجمعة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وكان الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أعربا عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم.

وذكر الديوان الملكي، اليوم الجمعة، أن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده تلقيا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أكد الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاطرون الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أحزانهم، في هذا المصاب الجلل، داعين الله أن يديم على الإمارات الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

يذكر أن الإمارات كانت أعلنت، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.

وكتبت وزارة شؤون الرئاسة على حسابها في تويتر: «ننعى إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم 13 مايو».

كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من غد السبت، على أن يستأنف الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل.