“الترفيه” تعلن تعليق كافة الحفلات والعروض لمدة 3 أيام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت الهيئة العامة للترفيه بناء على التوجيه الكريم، عن تعليق كافة الحفلات والعروض الترفيهية اعتبارًا من هذا اليوم إلى يوم الإثنين الموافق 16 مايو 2022م في جميع مناطق المملكة، نظرًا لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة -رحمه الله-.

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