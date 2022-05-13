مواعيد مباريات الجولة الـ 36 من دوري «يلو» للدرجة الأولى

محمد بن مسعود - الدمام - صقر الغامدي ـ الرياض

تنطلق في يومي «الاثنين والثلاثاء» المقبلين مباريات الجولة الـ 36 من دوري ” يلو ” للدرجة الأولى، حيث ستنطلق مباريات الجولة يوم الاثنين بخمس مباريات.

ومن المقرر أن يلتقي في المباراة الأولى فريقي “هجر والقادسية” عند الساعة 07:00 على ملعب نادي هجر في الأحساء، ويلتقي في المباراة الثانية فريقي “الدرعية والجيل” عند الساعة 07:10 مساءً على ملعب نادي الرياض في الرياض، ويواجه العين من الباحة فريق الجبلين من حائل عند الساعة 07:20 مساءً على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في منطقة الباحة ويتقابل فريقي العروبة والأخدود عند الساعة 07:45 مساءً على ملعب نادي العروبة في الجوف ويستضيف نجران بيشة عند الساعة 09:00 مساءً على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران.

ويلتقي يوم الثلاثاء في المواجهة الأولى فريقي الساحل والكوكب عند الساعة 07:00 مساءً على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر ويتلقى فريق الشعلة الوحدة عند الساعة 07:00 مساءً على ملعب نادي الشعلة في الخرج ويستقبل أحد النهضة القادم من الدمام عند الساعة 07:35 مساءً على ملعب نادي أحدرفي المدينة المنورة ويلتقي فريقي جدة والخلود عند الساعة 07:35 مساءً في نفس ذات التوقيت وأخيراً يستضيف فريق العدالة فريق الخليج القادم من سيهات عند الساعة 09:00 مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.