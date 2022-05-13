- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - صقر الغامدي ـ الرياض
تنطلق في يومي «الاثنين والثلاثاء» المقبلين مباريات الجولة الـ 36 من دوري ” يلو ” للدرجة الأولى، حيث ستنطلق مباريات الجولة يوم الاثنين بخمس مباريات.
ومن المقرر أن يلتقي في المباراة الأولى فريقي “هجر والقادسية” عند الساعة 07:00 على ملعب نادي هجر في الأحساء، ويلتقي في المباراة الثانية فريقي “الدرعية والجيل” عند الساعة 07:10 مساءً على ملعب نادي الرياض في الرياض، ويواجه العين من الباحة فريق الجبلين من حائل عند الساعة 07:20 مساءً على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في منطقة الباحة ويتقابل فريقي العروبة والأخدود عند الساعة 07:45 مساءً على ملعب نادي العروبة في الجوف ويستضيف نجران بيشة عند الساعة 09:00 مساءً على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران.
ويلتقي يوم الثلاثاء في المواجهة الأولى فريقي الساحل والكوكب عند الساعة 07:00 مساءً على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر ويتلقى فريق الشعلة الوحدة عند الساعة 07:00 مساءً على ملعب نادي الشعلة في الخرج ويستقبل أحد النهضة القادم من الدمام عند الساعة 07:35 مساءً على ملعب نادي أحدرفي المدينة المنورة ويلتقي فريقي جدة والخلود عند الساعة 07:35 مساءً في نفس ذات التوقيت وأخيراً يستضيف فريق العدالة فريق الخليج القادم من سيهات عند الساعة 09:00 مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الـ 36 من دوري «يلو» للدرجة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.