اخبار دوليه – جونسون يجتمع مع موظفة بريطانية إيرانية لأول مرة منذ عودتها بعد إخلاء سبيلها

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الجمعة مع موظفة الإغاثة البريطانية الإيرانية نازانين زغاري راتكليف التي تم إخلاء سبيلها بعد اعتقال استمر ست سنوات في إيران والتي انتقدت الحكومة البريطانية لعدم إعادتها إلى بلادها بسرعة.

وعادت زغاري راتكليف إلى لندن في مارس آذار عندما أُخلي سبيلها مع شخص آخر جنسيته مزدوجة بعد أن سددت بريطانيا دينا تاريخيا.

وهذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها زغاري راتكليف مع رئيس الوزراء البريطاني الذي شغل منصب وزير الخارجية بين عامي 2016 و2018.

وانتقدت زغاري راتكليف طول المدة التي استغرقها الإفراج عنها وتساءلت في مارس آذار «كم وزيرا للخارجية يلزم لعودة مواطن إلى بلاده؟ خمسة؟».

وقبل الاجتماع اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم جونسون ردا على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء سيعتذر لزغاري راتكليف «من المهم أن نتذكر أن الحكومة الإيرانية هي المسؤولة عن اعتقالها الظالم».

وألقى الحرس الثوري الإيراني القبض على زغاري راتكليف في مطار طهران في الثالث من أبريل نيسان عام 2016 خلال محاولتها العودة إلى بريطانيا، ومعها طفلتها جابرييلا (22 شهرا)، بعد زيارة والديها بمناسبة العام الجديد. وادينت «بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية» الحاكمة في إيران.

ونفت أسرتها، وكذلك مؤسسة تومسون رويترز، التي تعمل بها زغاري راتكليف الاتهام. ومؤسسة تومسون رويترز التي تعمل بها زغاري راتكليف مؤسسة خيرية تعمل بشكل مستقل عن تومسون رويترز ووكالة رويترز للأنباء التابعة لها.

وقالت توليب صديق النائبة المعارضة عن الدائرة الانتخابية المقيدة بها زغاري راتكليف في بريطانيا والتي نظمت حملة لإخلاء سبيلها إن زغاري راتكليف «تستحق أن تسمع مباشرة من رئيس الوزراء السبب في مرور هذا الوقت الطويل للإفراج عنها».

وقالت توليب إنها ستثير أيضا قضية عالم البيئة الإيراني الأمريكي مراد طهباز الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا والذي ما زال معتقلا في إيران.