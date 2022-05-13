اخبار دوليه – روسيا تطرد عشرة دبلوماسيين رومانيين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت روسيا طرد عشرة دبلوماسيين رومانيين، على ما أكد البلدان الجمعة، ردا على خطوة مماثلة من رومانيا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية في بيان إن «الاتحاد الروسي أعلن عشرة من موظفي سفارة رومانيا في موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم».

وأكدت موسكو الأنباء التي تأتي بعد الإعلان في 5 نيسان/أبريل عن طرد عشرة دبلوماسيين روس «انتهكت تصرفاتهم معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية»، وفق وزارة الخارجية الرومانية.

بدورها أعلنت وزارة الخارجية الروسية الجمعة أنها «ترفض بشدة المحاولات التي لا أساس لها من الجانب الروماني لتحميل روسيا مسؤولية جرائم حرب في أوكرانيا».

وانتقدت بشدة «سياسات بوخارست للتغطية على الفظائع المرتكبة من الحرس الوطني (الأوكراني) بحق مدنيين وكذلك إيصال أسلحة ومعدات ومساعدات أخرى إلى النظام في كييف».

استدعت رومانيا السفير الروسي لدى بوخارست فاليري كوزمين الخميس للاحتجاج على مقالة نشرت على موقع السفارة الروسية جاء فيها أن «سيلا من الأكاذيب المطلقة والتزوير والاستفزازات المفبركة والمعلومات المضللة» بشأن ما يحدث في أوكرانيا «أنشأه وموله الغرب مجتمعا».

أضافت الوزارة أن «الاستخدام المتكرر من جانب البعثة الروسية للغة غير لائقة ومهينة واستفزازية موجهة إلى رومانيا والحلف الأطلسي، غير مقبول».

وأُعلن أن موظفا في السفارة البلغارية في موسكو «شخص غير مرغوب فيه»، حسبما قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان منفصل.

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، فرضت دول الغرب عقوبات عدة على موسكو وطردت عشرات الدبلوماسيين الروس.

وتعهدت موسكو الرد على كل من تلك التدابير وطردت بالفعل عشرات الدبلوماسيين الغربيين.