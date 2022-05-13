اخبار دوليه – 15 دولة أوروبية تطالب إسرائيل بالتراجع عن مشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة

محمد بن مسعود - الدمام - طالبت 15 دولة أوروبية بينها فرنسا وألمانيا وايطاليا الجمعة إسرائيل بالتراجع عن مشروع لبناء أكثر من أربعة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك «نعرب عن قلقنا البالغ حيال قرار مجلس التخطيط الإسرائيلي الموافقة على مخططات لبناء أكثر من أربعة آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية. نطالب السلطات الاسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار».

كذلك، طالب الوزراء الدولة العبرية بـ»عدم القيام بعمليات هدم أو طرد قسري وخصوصا في مسافر يطا» في الضفة الغربية المحتلة.

وانتقدت منظمات اسرائيلية غير حكومية الخميس رفض المحكمة الاسرائيلية العليا عرائض وقعها فلسطينيون مهددون بالطرد من هذه المنطقة الصحراوية في الضفة الغربية والتي يعتبر الجيش الاسرائيلي أنها منطقة تدريب.

والاربعاء، ايدت المحكمة الاسرائيلية موقف الجيش معتبرة ان منطقة مسافر يطا التي تضم 12 قرية فلسطينية عند الطرف الجنوبي للضفة الغربية تشكل منطقة تدريب منذ العام 1980. ويمهد هذا القرار لاحتمال طرد سكانها وبناء مستوطنات جديدة.

ونبه وزراء خارجية فرنسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وبولندا والمانيا واليونان وايرلندا وايطاليا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنروج واسبانيا والسويد الى أن «الوحدات السكنية الجديدة ستشكل عائقا إضافيا أمام حل الدولتين».

واعتبروا أن «المستوطنات الاسرائيلية تشكل بوضوح انتهاكا للقانون الدولي وتحول دون سلام عادل ودائم وشامل بين الاسرائيليين والفلسطينيين».

وتزامن هذا الموقف الاوروبي مع جنازة الصحافية المعروفة شيرين ابو عاقلة في القدس الشرقية بعد مقتلها برصاص في الرأس في جنين بالضفة الغربية فيما كانت تغطي عملية عسكرية للجيش الاسرائيلي على خلفية مواجهات مستمرة.