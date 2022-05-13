اخبار دوليه – مقتل 10 جنود سوريين في هجوم صاروخي بحلب

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الجمعة أن هجوما صاروخيا استهدف حافلة عسكرية أسفر عن مقتل 10 جنود وإصابة تسعة آخرين في شمال غرب سوريا بالقرب من الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة على الحدود التركية.

وقالت الوكالة الرسمية «حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم (0630 بتوقيت جرينتش) قام إرهابيون باستهداف حافلة مبيت عسكري بصاروخ في منطقة عنجارة بريف حلب الغربي» وأضافت أن مسلحين استهدفوا السيارة بصاروخ مضاد للدبابات ولم تذكر تفاصيل أخرى.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي المعارضة نفذوا الهجوم وإن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل.

ويمثل شمال غرب سوريا، بالقرب من الحدود مع تركيا، آخر معقل رئيسي لمقاتلي المعارضة الذين يقاتلون الحكومة السورية في الحرب المستمرة منذ 11 عاما. وتنتشر القوات التركية التي تدعم بعض جماعات المعارضة في المنطقة.

ويسود الجمود منذ عدة سنوات خطوط المواجهة الرئيسية في الصراع الذي تفجر بعد احتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد عام 2011.