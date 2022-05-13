اخبار دوليه – عون يبرق معزياً بوفاة رئيس دولة الامارات وميقاتي يعلن الحداد الرسمي

محمد بن مسعود - الدمام - أبرق رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون،اليوم الجمعة، إلى نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وولي عهد إمارة أبو ظبي، معزياً بوفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الحداد الرسمي .

وأبرق رئيس الجمهورية « إلى نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والى ولي عهد امارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معزياً بوفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

واعتبر الرئيس عون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أنه «برحيل الشيخ خليفة، تفتقد الإمارات أحد ابرز رواد النهضة والحداثة فيها الذي سار على خطى والده مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مستلهما حكمته ورؤيته المستقبلية الضامنة لتحقيق الرفاه في البلاد وتطورها والارتقاء بها الى مصاف الدول المتقدمة».

ورأى أنه برحيل الشيخ خليفة «تفتقد الدول العربية رئيساً حمل قضاياها العادلة وكان مناصراً لها ومدافعاً عنها في المحافل الدولية فيما يفتقد لبنان أخا صادقاً أحبه وأحب شعبه الذي بادله المحبة والوفاء».

وقدم الرئيس عون « إلى الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد التعازي باسم لبنان رئيساً وشعبا، سائلا للراحل الكبير الرحمة ولدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة دوام التقدم والرفاه.

من جهة ثانية أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة، اليوم الجمعة، أعلن فيها الحداد الرسمي على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعلن ميقاتي» الحداد الرسمي على فقيد الامة العربية والعالم الإسلامي وصديق لبنان، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه 13 أيار 2022».

وتُنكس الأعلام « لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من تاريخه ولغاية يوم الأحد الواقع فيه 2022/5/15 ضمناً، وعلى الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذه المناسبة الأليمة.تغمد الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته».