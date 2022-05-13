اخبار دوليه – بالصور.. آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان شيرين أبو عاقلة في القدس

محمد بن مسعود - الدمام - شارك آلاف الفلسطينيين في مراسم تشييع ودفن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة اليوم الجمعة بعد يومين من مقتلها خلال تغطية اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين في الضفة الغربية.

وتمت مراسم دفن أبو عاقلة (51 عاما)، في مقبرة جبل صهيون جنوب القدس بحضور رسمي وشعبي فيما ردد المشاركون في التشييع، هتافات غاضبة ضد إسرائيل ورفعوا الأعلام الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عشرات المشاركين في موكب التشييع أصيبوا بالاختناق ورضوض وكسور، إثر اعتداء عناصر الشرطة الإسرائيلية عليهم.

وبحسب الوكالة فإن الشرطة الإسرائيلية منعت إخراج جثمان أبو عاقلة من المستشفى الفرنسي في القدس سيرا على الأقدام، وذلك عقب انطلاق مسيرة حاشدة رفع فيها العلم الفلسطيني، في باحات المستشفى.

وأصر المشيعون على إخراج جثمان أبو عاقلة من المستشفى محمولا على الأكتاف، وجابوا أزقة البلدة القديمة وصولا إلى كنيسة الروم الكاثوليك، حيث أقيمت الصلاة على روحها، قبل أن ينقل جثمانها إلى المقبرة.

وقرعت كنائس القدس أجراسها بالتزامن مع تشييع الجثمان، وسط انتشار مكثف لعناصر الشرطة الإسرائيلية ونصب الحواجز العسكرية في الطرقات المؤدية إلى المقبرة.

وفي وقت سابق أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في القدس بتعامل طواقمها مع عشرات الإصابات «خلال اقتحام» الشرطة الإسرائيلية «المستشفى الفرنسي» التي تتواجد فيه جثمان أبو عاقلة.

وذكرت مصادر محلية أن عناصر الشرطة «اعتدوا بالضرب وقنابل الغاز على مشيعي جنازة أبو عاقلة داخل ساحة المستشفى» في حي الشيخ جراح.

وعم الإضراب الشامل مدينة القدس منذ الصباح، فيما منعت الشرطة الإسرائيلية رفع صور أبو عاقلة في البلدة القديمة في القدس بحسب مصادر فلسطينية.

وقضت الصحاية أبو عاقلة أول أمس متأثرة بإصابتها بعيار ناري في الرأس خلال تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية ما أثار انتقادات عربية ودولية شديدة ومطالب بالتحقيق.