اخبار الخليج – وزارة العدل تنعى المستشار أسامة العوفي وتشيد بعطاءاته

محمد بن مسعود - الدمام - نعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المستشار أسامة علي العوفي المحامي العام الأول رئيس التفتيش القضائي، الذي التي انتقل إلى جوار ربه فجر اليوم الجمعة، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص والتفاني في خدمة العدالة، فقد كان الفقيد أحد رجالات القانون البارزين الذين قدموا خدمات وعطاءات جليلة في قطاع العدالة.
وتتقدم وزارة العدل بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الغالي وجميع منتسبي قطاع العدالة، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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