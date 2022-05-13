شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعزّي الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، صادق التعازي لقيادة وحكومة وشعب الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال وزير الخارجية على صفحته الرسمية في «تويتر» "صادق التعازي لقيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيقة ولأخي سمو الشيخ عبدالله في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد الذي كرس عمره بخدمة وطنه وشعبه والأمتين العربية والإسلامية

إنّا لله وإنّا إليه راجعون".