عاجل.. المملكة‬⁩ تعرب عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب دولة ⁧‫الإمارات‬⁩ في وفاة الشيخ ⁧‫”خليفة بن زايد”‬⁩

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد -رحمه الله-، سائلة الله أن يتغمد الفقيد برحمته ورضوانه.

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