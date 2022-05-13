لجنة الحكام بالإتحاد السعودي لكرة القدم تكشف عن حكام مباراتي اليوم بين الفيحاء وضمك والرائد والنصر من الجولة 27

محمد بن مسعود - الدمام - صقر الغامدي_ الرياض

كشف لجنة الحكام في الإتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم الجمعة 13 مايو 2022م من الجولة 27 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للمحترفين.

وجاءت أسماء حكام مباراتي اليوم على النحو التالي:

يحكم مباراة الفيحاء وضمك والتي ستقام على ملعب المجمعة حكم ساحة عبدالله الخربوش وحكم مساعد عبدالرحيم الشمري وحكم مساعد عماد عسكر وحكم رابع محمد البريدي وحكم فيديو خالد صلوي ومساعد حكم فيديو محمد المطرودي.

ويحكم مباراة الرائد والنصر والتي تقام على أستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة حكم ساحة شكري الحنفوش

وحكم مساعد هشام الرفاعي وحكم مساعد مؤيد المسجن وحكم رابع عبدالله الحربي وحكم فيديو محمد الحربي ومساعد حكم فيديو مفرح الحسن.