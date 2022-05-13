اخبار الخليج – باعتبارها نائباً للرئيس.. البحرين تشارك في اجتماع مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت مملكة البحرين، ممثلةً في وزارة التربية والتعليم، باعتبارها نائباً لرئيس مكتب التربية الدولي بجنيف التابع لمنظمة اليونسكو، في الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية لهذا المكتب، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وخلال الاجتماع الذي شارك فيه سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، تمت مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها الخطة الاستراتيجية للمكتب للفترة (2022 إلى 2025م)، وبرنامج العمل والمشاريع المستقبلية، خاصةً في ضوء المستجدات التي شهدها التعليم، والمهارات المطلوبة للقرن الحادي والعشرين، إلى جانب استعراض الدروس المستفادة من نتائج جائحة كورونا كوفيد-19 على الجانب التعليمي، الأمر الذي يحتم الاستعداد للتعامل مع مثل هذه الأمور مستقبلاً.

حضر الاجتماع عدد من المسئولين في الوزارة.