عوالق ترابية على منطقة تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية اليوم على منطقة تبوك ، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على مدينة تبوك ومحافظات البدع وضباء وحقل وتيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٦ مساءً.