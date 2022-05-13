اخبار دوليه – الرئيس المصري ينعي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار دوليه – الأمين العام لمجلس التعاون ينعى الشيخ خليفة بن زايد: ساهم في دعم وترسيخ مسيرة مجلس التعاون وفقدنا برحيله قائدًا خليجيًا وعربيًا ودوليًا

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