اخبار دوليه – الأمين العام لمجلس التعاون ينعى الشيخ خليفة بن زايد: ساهم في دعم وترسيخ مسيرة مجلس التعاون وفقدنا برحيله قائدًا خليجيًا وعربيًا ودوليًا

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن خالص التعازي وصادق المواساة للأسرة الحاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وللحكومة والشعب الإماراتي في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة و الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد عمر حافل بالبذل والعطاء قضاه في خدمة شعبه ووطنه والأمة العربية والإسلامية، مقدماً التعازي بإسمه ونيابة عن جميع منسوبي الأمانة العامة لمجلس التعاون و مكاتبها و بعثاتها إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، و الي أسره آل نهيان الكرام، والشعب الإماراتي وأبناء دول مجلس التعاون كافة في هذا المصاب الجلل .
وأستذكر معالي الأمين العام الدور الكبير للفقيد الراحل ومساهماته في دعم وترسيخ مسيره مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث فقدنا برحيله قائدا و رائدا خليجيا و عربيا و دوليا .
وأعرب معالي الأمين العام عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب الجلل الذي أحزن شعوب دول مجلس التعاون والأمتين العربية والإسلامية لما للفقيد الراحل من محبة صادقة وتقدير عظيم ومكانة كبيرة ترسخت في القلوب بفضل من الله عز وجل، ثم بما قام به من أدوار عظيمة في مسيرة مجلس التعاون وجهود حثيثة ومخلصة لنصرة قضاياها ورفعة شأنها ودعم نهضتها ومسيرتها التنموية.
وقال معاليه إن مجلس التعاون فقد اليوم أحد قادته الذي كانت له إسهاماته الجليلة ومواقفه في دعم مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون ليصبح هذا الكيان راسخا يعبر عن عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي جمعت شعوب دول المجلس عبر التاريخ، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم الأسرة الحاكمة والشعب الاماراتي والخليجي الصبر والسلوان وحسن العزاء.
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