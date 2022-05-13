اخبار دوليه – محمد بن راشد: بقلوب يعتصرها الحزن.. ننعى راعي مسيرتنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد

محمد بن مسعود - الدمام - نعى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة.

وقال سموّه: «بقلوب يعتصرها الحزن .. وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ننعى راعي مسيرتنا .. ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم .. اللهم إنه حط رحاله عندك .. فأكرم وفادته.. ووسع مدخله .. واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة .. آمين».

وأضاف سموّه: «اللهم إنا نشهدك أن خليفة بن زايد قد أدى أمانته.. وخدم رعيته .. وأحب شعبه.. اللهم إن شعبه قد رضي عنه .. فارضَ عنه .. وتغمده بواسع رحمتك .. وأسكنه فسيح جناتك .. وألهمنا وألهم شعبه وأهله وأحبابه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون ..».