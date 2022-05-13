اخبار دوليه – محمد بن زايد: الإمارات فقدت ابنها البار وقائد مرحلة التمكين

محمد بن مسعود - الدمام - نعى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية الجمعة. وذكر الشيخ محمد بن زايد على حسابه في تويتر: «إنا لله وإنا إليه راجعون. فقدت الإمارات ابنها البار وقائد «مرحلة التمكين» وأمين رحلتها المباركة». وتابع: «مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن.. خليفة بن زايد، أخي وعضيدي ومعلمي. رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه».

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