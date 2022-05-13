أمير منطقة الباحة يؤكد أهمية التعاون مع هيئة الإحصاء في تعداد السعودية 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، على كافة المحافظات والمراكز والقطاعات المعنية أهمية التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م .

كما حث سموه سكان المنطقة من مواطنين ومقيمين على التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء وباحثيها الميدانيين ، وتقديم المعلومات المطلوبة من خلال أحد الطرق المتاحة سواء من خلال استمارة العد الذاتي أو زيارة محطات العد الذاتي بمراكز التسوق أو من خلال العد الميداني، مشيراً إلى أهمية المعلومات المقدمة لصناع القرار في رسم الخطط والاستراتيجيات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة في الوطن .