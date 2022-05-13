إخماد حريق الظهران مول دون إصابات.. واستمرار أعمال التبريد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، أن فرقها تمكنت من إخماد حريق مجمع الظهران مول.
وأكدت مديرية الدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استمرار أعمال التبريد والمتابعة، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي إصابات.
وشارك اليوم الجمعة، الطيران العمودي، في عملية إخماد نيران مجمع الظهران مول، وأظهر لقطات مصورة نشرتها فضائية «الإخبارية» الإطفاء الجوي وهو يحاول السيطرة على الحريق.
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