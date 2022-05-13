اخبار دوليه – السيطرة على أجزاء كبيرة من حريق مجمع الظهران بالسعودية

محمد بن مسعود - الدمام - سيطرت فرق الدفاع المدني على أجزاء كبيرة من الحريق الذي اندلع صباح اليوم (الجمعة) في العوازل السقفية لمجمع الظهران التجاري «الظهران مول»، فيما تواصل عمليات الإخماد دون تسجيل إصابات.
وغرد الدفاع المدني عبر «تويتر» بقوله: «مدني الخبر: عمليات إخماد حريق مجمع الظهران التجاري ما زالت مستمرة بمشاركة طيران الأمن والجهات المساندة دون تسجيل أي إصابات حتى الآن».
وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر سحابة كثيفة من الدخان غطت سماء الظهران بسبب الحريق، فيما شاركت فرق الإطفاء المساندة من عدة قطاعات مختلفة في عمليات الإخماد حتى تمت السيطرة عليه بشكل شبه كامل.
وتداولت أنباء من موقع الحادثة عن امتداد الحريق لأربع بوابات من المجمع، في حين شهدت عمليات إخماد الحريق مشاركة الطيران العمودي في مكافحة النيران.
وشهد محيط المجمع التجاري انتشارا كبيرا لمركبات الإطفاء وصهاريج المياه من عدة جهات مساندة، إضافة إلى عربات إسعاف الهلال الأحمر ووزارة الصحة والدفاع المدني.
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