كورونا اليوم 559 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 559 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 758,361 حالة حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل 210 حالات تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 743,309 حالة.