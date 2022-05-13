اختتام فعاليات ملتقى وادي الدواسر الكشفي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
اختتمت في محافظة وادي الدواسر، أمس، فعاليات ملتقى وادي الدواسر الكشفي الأول، الذي نظمته كلية التقنية بالمحافظة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء تحت شعار “أجيال تتواصل” بمشاركة 200 كشاف وجوال وقائد من القطاعات الكشفية المختلفة بالمحافظة.
وأوضح عميد كلية التقنية علي بن عبدالله الدوسري، في كلمة له خلال حفل الاختتام التكريمي للقطاعات الكشفية المشاركة، أن برنامج الملتقى ركز على إكساب المشاركين الخبرات والمهارات من خلال ورش العمل والتطبيق الفعلي، وصممت جميع فعالياته لتجمع بين الممتع والمفيد.
وأشار إلى أن الملتقى تضمن دورات تثقيفية وتدريبية لإكساب المشاركين من الجوالة والكشافة الخبرات والمعارف، والمهارات الملائمة والأنماط السلوكية التي تُحفز قدراتهم إلى تحقيق درجة عالية في مختلف جوانب تنمية الشخصية، فضلاً عن استكشاف المواهب الكشفية وبث روح الحماس والمثابرة والارتقاء بالجانب المعرفي والثقافي وترسيخ حب المعرفة والبحث عن المعلومة واستغلال أوقات الفراغ بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة.
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