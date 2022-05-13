جمعية الاقتصاد تنظم ورشة عمل عن تحويل الموهبة إلى صناعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض تنظم جمعية الاقتصاد السعودية الاثنين المقبل ورشة عمل بعنوان ” تحويل الموهبة إلى صناعة ” ، وذلك في فندق الريتزكارلتون بالرياض. وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن اليوسف أن الورشة سيشارك فيها نخبة من المختصين والمهتمين في رعاية الموهبة والإبداع بالمملكة بدعم من شركتي أرامكو وسابك.

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