قائد القوات البرية يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض استقبل معالي قائد القوات البرية ‏الملكية السعودية ‏الفريق الركن فهد بن عبد الله المطير بمقر قيادة القوات البرية بالرياض أول أمس معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق الأول نديم رضا والوفد المرافق له،

ونوقش خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

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